الخميس 8 صفر 1445 ﻫ - 24 أغسطس 2023 |
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روجينا تكشف تفاصيل مشاركتها في رمضان 2024

منذ 11 دقيقة
روجينا

روجينا

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كشفت الفنانة روجينا عن تفاصيل مسلسلها الجديد المقرر أن تشارك به في موسم رمضان المقبل 2024، وقالت الفنانة روجينا في لقائها ببرنامج “أنغامي”: “إن شاء الله بحضر لحاجة مهمة في رمضان 2024، وهو دور صعب برضو، وموضوع شيق جدا”.

يذكر أن روجينا شاركت في الماراثون الرمضاني لعام 2023 من خلال مسلسل “ستهم”، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، دارت أحداثه حول ستهم، التي تدخل في صراع مع أسرتها بعد قتل زوجها، وتحاول تربية أبناءها بعيدا عن المشاكل، ثم تضطر للتنكر في هيئة رجل حتى تواجه الصعوبات التي تقابلها في الحياة.

شارك في مسلسل ستهم عدد من الفنانين، أبرزهم: روجينا، محمد عبد الحافظ، نانسي صلاح، أمير صلاح، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.

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