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رودريغو مهاجم ليدز يغيب عن الملاعب لمدة شهرين

منذ 44 ثانية
رودريغو مورينو

رودريغو مورينو

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أعلن نادي ليدز يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (الخميس 2-2-2023) عن غياب رودريغو مورينو هداف الفريق عن الملاعب لمدة شهرين بسبب إصابة في الكاحل.

وذكر بيان صادر عن ليدز ان المهاجم الإسباني البالغ من العمر 31 عاما أصيب في العظام والأربطة بعد التحام خلال الانتصار 3-1 على أكرينجتون ستانلي بكأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت الماضي وخضع لجراحة بسيطة لعلاج الإصابة، مضيفا أنه من المتوقع أن يعود للملاعب في أواخر مارس آذار المقبل.

وسجل رودريغو 10 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، متقدما بفارق ستة أهداف عن كريسينسيو سامرفيل ثاني هدافي ليدز وتأتي إصابته في بداية شهر صعب للغاية بالنسبة للنادي، الذي يحتل المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد 19 جولة وهو يتقدم بثلاثة مراكز ونقطة واحدة فوق منطقة الهبوط.

ويحل ليدز ضيفا على نوتنجهام فورست المتعثر بعد غد السبت ثم سيواجه غريمه مانشستر يونايتد مرتين في غضون خمسة أيام قبل أن يلعب ضد إيفرتون وساوثامبتون وهما في قاع ترتيب جدول المسابقة.

    المصدر :
  • رويترز

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