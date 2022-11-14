الأثنين 20 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 14 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا تفرض عقوبات على الممثل جيم كاري

منذ 11 دقيقة
الممثل جيم كاري

الممثل جيم كاري

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن فرض عقوبات على عدد من كبار المسؤولين الكنديين، بمن فيهم الممثل جيم كاري، ردا على فرض كندا عقوبات على عدد من كبار المسؤولين الروس.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الروسية فرضت موسكو عقوبات على 100 مواطن كندي، ومن بينهم مسؤولون رفيعو المستوى ورجال أعمال ونشطاء في العديد من المنظمات الموالية للنظام النازي، ووسائل الإعلام والهياكل المالية التي تشارك بشكل مباشر في تشكيل منظمة عدوانية مناهضة لروسيا ومنعت دخول الممثل جيم كاري لروسيا.

وأشارت إلى أن العقوبات تأتي ردا على “الممارسة المستمرة من قبل نظام رئيس الوزراء جاستين ترودو بفرض عقوبات على القيادة الروسية والسياسيين والبرلمانيين وممثلي الأعمال والخبراء والصحفيين والشخصيات الثقافية “.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو سابقا عن فرض كندا عقوبات على عدد من كبار المسؤولين الروس، بمن فيهم شخصيات من إدارة شركة “غازبروم” العملاقة للغاز.

ووصف السفير الروسي لدى كندا أوليغ ستيبانوف العقوبات الكندية بأنها “خطوة سخيفة جديدة” من قبل أوتاوا، وأن موسكو سترد عليها بشكل مناسب.

    المزيد من منوعات

    مانشستر يونايتد
    مانشستر يونايتد ينتظر تقييم كل الحقائق قبل الرد على رونالدو
    الفنانة بلقيس فتحي
    بالفيديو.. الجمهور يحرج بلقيس ويغادر حفلها في الرياض
    منتخب تونس لكرة القدم
    قائمة المنتخب التونسي الرسمية لكأس العالم 2022

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يفتتح الأسبوع على معدّل مرتفع... فكم سجل؟
    لبنان يعيش أزمة كهرباء خانقة
    بشرى للبنانيين.. عشر ساعات من الكهرباء في هذا التاريخ!
    انفجار ضخم في إسطنبول يوقع قتلى وجرحى
    فيديو مروع.. انفجار ضخم في إسطنبول يوقع قتلى وجرحى