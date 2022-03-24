روسيا تقدّم عرضا لاستضافة بطولة أوروبا 2028

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنه تلقى اهتماما من روسيا وتركيا، بالإضافة إلى بريطانيا وأيرلندا باستضافة بطولة أوروبا 2028.

كما أبدت روسيا وتركيا اهتماما باستضافة بطولة أوروبا 2032 وفقا لليويفا الذي قال أيضا إن إيطاليا أعلنت عن نيتها التقدم بعرض لاستضافة هذه النسخة من البطولة.

وقرر الاتحاد الدولي (الفيفا) واليويفا إيقاف الأندية الروسية ومنتخباتها الوطنية عن المشاركة في البطولات الدولية، في انتظار نتيجة الاستئناف الذي قدمته روسيا أمام محكمة التحكيم الرياضية بعد غزوها لأوكرانيا.

ولم يتعرض الاتحاد الروسي لكرة القدم للإيقاف لكن اليويفا قال إنه سيراقب الوضع عن قرب.

وقال متحدث باسم اليويفا “ستبقى اللجنة التنفيذية لليويفا على أهبة الاستعداد لعقد المزيد من الاجتماعات الاستثنائية، على أساس منتظم ومستمر عند الضرورة، بالإضافة إلى اجتماعاتها المقررة بالفعل في 7 أبريل و10 مايو، لإعادة تقييم الوضع القانوني والواقعي مع تطوره واعتماد المزيد من القرارات حسب الضرورة، في ضوء الاهتمام الذي أعرب عنه الاتحاد الروسي لكرة القدم لاستضافة بطولة أوروبا”.

واستضافت روسيا نهائيات كأس العالم 2018. واستخدم استاد لوجنيكي في موسكو، الذي استضاف المباراة النهائية، في مسيرة مؤيدة للرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي.

ونقلت ماتش تي.في عن ألكسندر ديوكوف رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم قوله “يجب أن نستغل الفرصة لاستضافة بطولة أوروبا. ستقام في ملاعب كأس العالم. لقد طورنا البنية التحتية.

“نحن نتفهم أن هناك فرصة ضئيلة (في حصولنا على الاستضافة)، ولكن يجب أن نستغلها. نحتفظ بحقنا في تقديم عرض، هذا الخيار مجاني”.

ويشمل الحد الأدنى من المتطلبات وجود عشرة ملاعب متاحة، أحدهما بسعة 60 ألف مشجع على الأقل وملعبان بسعة 50 ألف مشجع على الأقل.

وستعلن قائمة المتقدمين للاستضافة في أبريل وتتحدد الدول الفائزة باستضافة بطولتي أوروبا 2028 و2032 في سبتمبر من العام المقبل.وتستضيف ألمانيا بطولة أوروبا 2024.