روسيا خارج "ألعاب القوى"... وقرار دولي بشأن المتحوّلين جنسياً

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى الإبقاء على قراره باستبعاد الرياضيين الروس من المنافسات الدولية، التي تقام تحت مظّلته، طالما تواصل موسكو غزوها العسكري لأوكرانيا.

لكن الهيئة الدولية رفعت الحظر المفروض على الرياضيين الروس، بسبب التنشيط الممنهج بإشراف الدولة والذي فرضته عام 2015 بعد تقرير الوكالة العالمية للمنشطات وبالتالي عودة الاتحاد الروسي للعبة إلى كنف الاتحاد الدولي.

لكن، رفع الحظر لن يكون له تأثير كبير لأن جميع الرياضيين الروس والبيلاروس ممنوعون من المشاركة في المنافسات “في المستقبل المنظور” منذ قيام روسيا بغزو أوكرانيا في شباط (فبراير) 2022، وهذا القرار لا يتضمن إمكانية مشاركة هؤلاء ولو تحت علم محايد.

وكان قرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى الرياضية الأولمبية مرتقباً، لا سيما في ظل النقاش الدائر حول إمكانية عودة الرياضيين الروس والبيلاروس إلى منافسات الرياضة العالمية.