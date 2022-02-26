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روسيا لن تشارك في مسابقة “يوروفيجن” لهذا العام

26 - فبراير - 2022
مسابقة يوروفجن
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قال اتحاد البث الأوروبي “إى بي يو” الجمعة إن روسيا لن تشارك في مسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن” هذا العام، بسبب الهجوم العسكري على أوكرانيا.

وقال الاتحاد في بيان إن القرار جاء عقب توصية سابقة من جانب المجموعة المرجعية، وهي الجهة الحاكمة لمسابقة يوروفيجن.

ووفقاً للبيان، تم أيضاً دعم توصيات المجموعة المرجعية من جانب لجنة التلفزيون باتحاد البث الأوروبي.

وجاء في البيان أن “القرار يعكس مخاوف من أنه في ضوء الأزمة غير المسبوقة في أوكرانيا، فإن ضم مشارك روسي في مسابقة هذا العام سيؤدي إلى تشويه سمعة المنافسة”.

وكانت يوروفيجن ذكرت من قبل أنها تعتزم السماح لروسيا بالمشاركة في المسابقة، لكنها تعرضت لانتقادات قوية من قبل شبكات بث حكومية في دول من بينها أيسلندا، وفنلندا والنرويج وهولندا، وفقاً لوكالة “بي أيه ميديا” البريطانية للأنباء.

ولا يزال الهجوم الروسي على أوكرانيا مستمر لليوم الثالث على التوالي، رغم إدانة معظم الدول لهذا الهجوم.

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