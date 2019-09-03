بالصورة والفيديو: رولا يموت بأجرأ إطلالة بالساحة الفنية اللبنانية.. تعرت ولم تغطي جسدها

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في إطلالة تكاد تكون الخطوة الأجرأ التي تقوم بها فنانة أو عارضة عربية، قررت النجمة اللبنانية، رولا يموت أن تسبق أختها هيفاء وهبي، والطريقة وحيدة ومضمونة، التعري والإستغناء عن أي ملابس تغطي جسدها.

رولا يموت، نشرت فيديو صدم متابعيها ورواد مواقع التواصل الإجتماعي لما يتضمنه من جرأة لم نعرفها ولم نرها الا في أفلام البورنوغرافي، على مايبدو ترويج لأحدث عمل غنائي لها.

وظهرت أخت هيفاء وهبي غير الشقيقة، عارية تماما، تحرك مؤخرتها على أنغام (big booty) أغنية للنجمة العالمية جينيفر لوبيز، وعلقت: (Big soon ماشالله من أجواء التصوير ليس لأصحاب القلوب الضعيفة! #رولايموت).

كما نشرت رولا صورة تُظهر جسدها وهو شبه عاري بالكامل وكتبت عليها معلقة.

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تنبيه هام : هاي الصفحة هي صفحة تخص عرض الأزياء بكل أنواعها. وصاحبة الصفحة هي عارضة أزياء ونجمة إعلانات وبالأخص لماركتها الخاصة بال bikini, Lingerie, babydolls

@bootybikiniworld 👙😎 أما ، إللي فجأة بيتحولوا لآله الشرف والعفة والملائكة إللي منتفركش بأجنحتها الطاهرة وإللي فجأة الرسول ببلغو يبلغني وإللي فجأة الايمان والصلاة والصوم طغى عليكي آنتي وياها مع assorti الموت والعقاب والقبر وحطب نار جهنم ومنكر ونكير و الحروب والأمراض والكوارث الطبيعية فبنصحكم بالدكتور و النائب باسم يموت اختصاصي أمراض نفسية وعصبية جراحة دماغ إذا بعد عندكون نوسي منو 😘

أما إللي جاي يلعب دور الله عز وجل عندي وإللي بدها تكب غيرتها وحقدها وحسدها وإللي جسدهم لحم غالي كتير وللمكيودين (الله الشافي) ❤️”

وتشتهر رولا يموت بأنها من المثيات للجدل على الساحة الفنية اللبنانية خصوصاً من خلال ظهورها الجريء على مواقع التواصل الإجتماعي وتكاد تكون الأجرأ إلى جانب العارضة اللبنانية ميريام كلينك والفنانة اللبنانية قمر اللاتي على ما يبدو يتنافسن فيما بينهم من خلال الظهور بلقطات مثيرة وجريئة.

وبحسب موقع ويكيبيديا فإن رولا يموت (5 أغسطس 1984) هي مغنية وعارضة أزياء لبنانية وهي أخت غير شقيقة للمغنية هيفاء وهبي. ظهر اسمها في العام 2016 عندما أطلقت أغنيتها أنا رولا من خلال قناة اليوتيوب الرسمية.

رولا يموت ولدت لأب لبناني “محمد يموت” وأم مصرية وهي تقرب هيفاء وهبي من جهة والدتها. تدعي أنها من سلالة تركية تتبع لعثمان نوري باشا. تزوجت رولا وتطلقت من حفيد شفيق الوزان.