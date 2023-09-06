رولينج ستونز تطرح ألبومها الجديد "هاكني دايموندز"

أعلنت فرقة رولينج ستونز على مسرح هاكني إمباير في شرق لندن اليوم الأربعاء طرح ألبومها الجديد (هاكني دايموندز) وهو أول ألبوم لها من الموسيقى الأصلية منذ 18 عاما والأول منذ وفاة عازف الإيقاع تشارلي واتس.

وقال المغني الرئيسي في الفرقة ميك جاجر (80 عاما) لجيمي فالون وهو مقدم برنامج حواري أمريكي في بث مباشر على الهواء مباشرة “نحن هنا لنقدم أغنيتنا المنفردة الجديدة واسمها “أنجري” والفيديو الخاص بها، و”أنجري” هي أول أغنية منفردة من ألبومنا الجديد واسمه (هاكني دايموندز)، ولهذا السبب نحن هنا في هاكني، وسيُطرح في 20 أكتوبر”.

وينتظر عشاق الموسيقى هذا الإعلان منذ ظهور إعلان غامض في إحدى الصحف المحلية الشهر الماضي يتضمن إشارات إلى بعض من أهم أغاني ستونز واسم الألبوم الجديد.

وعُرض الفيديو الخاص بأغنية “أنجري”، الذي شاركت فيه الممثلة سيدني سويني، لأول مرة في الحفل.

وسيكون هذا الألبوم هو الأول منذ وفاة واتس في أغسطس آب 2021. ويحتوي الألبوم على اثنتي عشرة أغنية.

وقال جاجر إن الألبوم “مزيج” من الموسيقى التي تشمل أغاني الحب والقصائد الشعبية.