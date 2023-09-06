الأربعاء 21 صفر 1445 ﻫ - 6 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رولينج ستونز تطرح ألبومها الجديد "هاكني دايموندز"

منذ 37 دقيقة
فرقة رولينج ستونز

فرقة رولينج ستونز

A A A
طباعة المقال

أعلنت فرقة رولينج ستونز على مسرح هاكني إمباير في شرق لندن اليوم الأربعاء طرح ألبومها الجديد (هاكني دايموندز) وهو أول ألبوم لها من الموسيقى الأصلية منذ 18 عاما والأول منذ وفاة عازف الإيقاع تشارلي واتس.

وقال المغني الرئيسي في الفرقة ميك جاجر (80 عاما) لجيمي فالون وهو مقدم برنامج حواري أمريكي في بث مباشر على الهواء مباشرة “نحن هنا لنقدم أغنيتنا المنفردة الجديدة واسمها “أنجري” والفيديو الخاص بها، و”أنجري” هي أول أغنية منفردة من ألبومنا الجديد واسمه (هاكني دايموندز)، ولهذا السبب نحن هنا في هاكني، وسيُطرح في 20 أكتوبر”.

وينتظر عشاق الموسيقى هذا الإعلان منذ ظهور إعلان غامض في إحدى الصحف المحلية الشهر الماضي يتضمن إشارات إلى بعض من أهم أغاني ستونز واسم الألبوم الجديد.

وعُرض الفيديو الخاص بأغنية “أنجري”، الذي شاركت فيه الممثلة سيدني سويني، لأول مرة في الحفل.

وسيكون هذا الألبوم هو الأول منذ وفاة واتس في أغسطس آب 2021. ويحتوي الألبوم على اثنتي عشرة أغنية.

وقال جاجر إن الألبوم “مزيج” من الموسيقى التي تشمل أغاني الحب والقصائد الشعبية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

ديشامب
ديشامب يتحدث عن حظوظ فرنسا في بطولة أوروبا 2024
محمد صلاح
مفاجأة جديدة في مستقبل الفرعون المصري صلاح
الأمير البريطاني هاري
بعدما تابعه من المدرجات.. الأمير هاري يوجه نصيحة لميسي

الأكثر قراءة

علم "حزب الله"
"حزب الله" يُعمّم على أنصاره: "الذهاب إلى سوريا ممنوع"
سارة زكريا
نقابة الفنانين السورية تعلق على منع سارة زكريا من الغناء بمصر
جبيل
فاجعة في جبيل.. رجل وامرأة مذبوحان في منتجع سياحيّ!