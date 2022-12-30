رومانو يكشف التفاصيل المالية لعقد رونالدو مع النصر السعودي

أفاد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا الإيطالي فابريزيو رومانو، بأن نادي النصر السعودي لكرة القدم يعمل الآن على إنهاء صفقة ‏التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو‎.‎

وأضاف الخبير الإيطالي في تغريدة عبر “تويتر”: “النصر قريب من إغلاق صفقة رونالدو، الاجتماع (بين ممثلي رونالدو والنصر ‏السعودي) مستمر من أجل التحقق من الوثائق والمستندات”.‏

وعن التفاصيل المالية لعقد رونالدو مع النصر، أوضح رومانو: “سيمتد عقد رونالدو مع النصر حتى يونيو 2025، راتبه يقترب من ‏‏200 مليون يورو في السنة (يشمل الصفقات التجارية)”.‏

يذكر أن رونالدو البالغ عمره 37 عاماً، أصبح لاعباً حراً عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي، ويمكنه التعاقد مع ‏أي ناد يريده دون الرجوع لأي طرف آخر.‏‎ ‎