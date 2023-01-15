رومانيا تصادر أصولا بقيمة 4 ملايين دولار على خلفية قضية أندرو تيت

قالت السلطات الرومانية إنها صادرت سلعا وأموالا تصل قيمتها لنحو 18 مليون لاو (3.95 مليون دولار) في إطار تحقيق جنائي في مزاعم تتعلق بالاتجار بالبشر قادت لاعتقال أندرو تيت، وهو شخصية مثيرة للانقسام ذائعة الصيت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الأصول المصادرة في بيان في ساعة متأخرة من أمس السبت إنها في الأسبوع الماضي وضعت تحت تصرفها 29 من الأصول المنقولة تشمل سيارات وساعات فاخرة ومبالغ نقدية بعملات مختلفة.

وفي 29 ديسمبر كانون الأول، اُعتقل أندرو تيت وشقيقه وامرأتان رومانيتان على خلفية اتهامات تتعلق بتشكيل عصابة إجرامية لاستغلال ست نساء جنسيا. ونفوا ارتكاب أي مخالفات.

وطعنوا على أمر احتجازهم لمدة 30 يوما، إلا أن محكمة الاستئناف في بوخارست رفضت الطعن وقالت إنه يجب أن يظلوا رهن الاحتجاز.

واكتسب آندرو تيت، المتسابق السابق في برنامج تلفزيون الواقع البريطاني (بيج براذر) “الأخ الأكبر”، سمعة سيئة بسبب تصريحاته المعادية للمرأة وتكراره لخطاب يحض على الكراهية.

وأدت تصريحاته إلى حظره على جميع منصات التواصل الاجتماعي الكبرى، إلا أن حسابه على تويتر عاد للنشاط مرة أخرى في نوفمبر تشرين الثاني بعد استحواذ إيلون ماسك على المنصة.

وقال تيت، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والبريطانية، إن النساء يتحملن جزءا من المسؤولية إذا تعرضن للاغتصاب وإنهن ملك للرجال.