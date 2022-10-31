روما يعود للانتصارات في الدوري الإيطالي

فاز روما 3-1 على فيرونا الاثنين ضمن الجولة 12 ليعود للانتصارات في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم على استاد مارك أنطونيو بينتجودي.

ورفع روما، الذي خسر في الجولة الماضية من نابولي المتصدر، رصيده إلى 25 نقطة ليحتل المركز الرابع في الترتيب، متأخرا بسبع نقاط عن نابولي صاحب الصدارة.

أما فيرونا فاستمرت نتائجه السلبية وخسر للمرة السابعة على التوالي ليستمر في المركز 19 وقبل الأخير بخمس نقاط.

وتقدم أصحاب الأرض عن طريق بافيل دافيدوفيتش في الدقيقة 27، لكن فرحته لم تكتمل، بعدما طُرد بعدها بتسع دقائق ليكمل فيرونا المباراة بعشرة لاعبين.

واستغل روما النقص العددي وعادل النتيجة عن طريق نيكولو زانيلو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول.

وغابت محاولات فريق العاصمة في الشوط الثاني، قبل أن ينتفض في الدقائق الأخيرة من المباراة ويسجل هدفين.

وأحرز كريستيان فولباتو الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 88، بعدما تلقى تمريرة من نيمانيا ماتيتش.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، عزز ستيفان الشعراوي فوز فريقه وسجل الهدف الثالث بعدما راوغ لورينز مونتيبو حارس فيرونا.

ويستضيف روما في الجولة المقبلة غريمه المحلي لاتسيو، أما فيرونا فيسافر لمواجهة مونزا.