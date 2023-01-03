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رونالدو: أنا فخور بانتقالي لنادي النصر السعودي

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 3 - يناير - 2023 7:27 مساءً
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو (رويترز)

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كشف النجم البرتغالي، كرستيانو رونالدو، عن سعادته بالانتقال إلى نادي النصر السعودي، مضيفا أنه يسعى لتحطيم الأرقام القياسية برفقة ناديه الجديد.

وكشف رونالدو في مؤتمر تقديمه لاعبا لنادي النصر السعودي الثلاثاء: أشعر بحال جيدة وأنا فخور بأني قمت بهذه الخطوة الكبيرة، لقد أنهيت عملي في أوروبا والآن هو تحد جديد بالنسبة لي هنا والنصر منحني الفرصة ليس فقط على مستوى كرة القدم بل أيضا للأجيال المقبلة لذلك أنا سعيد وفخور.

وأضاف رونالدو: هدفي هو للأجيال الجديدة، ولقد حاولت عدة أندية في أوروبا وأميركا والبرتغال التعاقد معي لكني اتفقت مع النصر.

واختتم رونالدو: أنا تجاوزت مرحلة القلق حول ما يقوله الناس عني وأعلم أن الدوري السعودي تنافسي جدا وأسعى لبدء المشاركة مع الفريق من المباراة المقبلة إذا سمح لي المدرب، أنا لاعب مميز وحطمت جميع الأرقام القياسية هناك وأسعى لتحطيم بعضها هنا أيضا.

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