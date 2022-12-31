السبت 7 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 31 ديسمبر 2022 |
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رونالدو ثاني لاعب متوج بالكرة الذهبية يوقع للنصر السعودي

منذ 31 دقيقة
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

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بعد إتمام الصفقة بشكل رسمي، أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ثاني لاعب في التاريخ متوج بالكرة الذهبية يوقع عقدا مع النصر السعودي، بعد البلغاري خريستو ستويتشكوف.

وأعلن نادي النصر، أمس الجمعة، أنه وقع عقدا مع رونالدو يمتد حتى عام 2025، مضيفا أن العقد تم توقيعه في العاصمة الإسبانية مدريد وأن اللاعب سيرتدي الرقم 7.

وسبق لرونالدو البالغ عمره 37 عاما، التتويج بالكرة الذهبية التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” سنويا لأفضل لاعب في العالم، خمس مرات، أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2017، ويعتبر “الدون” ثاني أكثر المتوجين بالجائزة المرموقة بعد غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي حصد الجائزة سبع مرة في رقم قياسي.

وكان النجم البلغاري السابق ستويتشكوف، هو أول متوج بالكرة الذهبية يوقع عقدا مع النصر السعودي، وكان ذلك في العام 1998.

وتوج ستويتشكوف بالكرة الذهبية عام 1994، بعدما تألق مع منتخب بلاده في مونديال 1994 بالولايات المتحدة وقاده لبلوغ المربع الذهبي، إضافة لتألقه مع فريقه حينها نادي برشلونة الإسباني.

وقبل التحاقه بالنصر السعودي، تألق ستويتشكوف في صفوف نادي تسيسكا صوفيا البلغاري، وبارما الإيطالي، وفي نادي برشلونة، الذي دافع عن ألوانه لفترتين من العام 1990 إلى 1995، ومن 1996 حتى 1998.

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