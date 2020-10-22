رونالدو سيغيب عن مباراة يوفنتوس وبرشلونة

قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية: إن نتيجة عينة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، جاءت إيجابية في فحص فيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس.

وأوضحت الصحيفة، أن عينة رونالدو الجديدة جاءت إيجابية مجددا، وبالتالي لن يلحق بمباراة يوفنتوس وبرشلونة في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتعرض رونالدو (35 عاما)، للإصابة بفيروس كورونا، خلال تواجده مع منتخب بلده البرتغال، قبل أن يخضع للحجر المنزلي في منزله في مدينة تورينو.

وغاب رونالدو عن مباراتي يوفنتوس مع كروتوني في الدوري الإيطالي، ودينامو كييف في دوري أبطال أوروبا.

وينص البروتوكول الطبي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ بأنه يجب على النادي إثبات سلامة لاعبه المصاب بفيروس كورونا قبل أسبوع كامل على المباراة التي يريد المشاركة فيها وهو ما لم يتحقق في حالة رونالدو.

وسجل رونالدو 3 أهداف في مباراتين مع يوفنتوس الموسم الحالي.

ويستضيف يوفنتوس منافسه برشلونة يوم الأربعاء، 28 أكتوبر، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وفاز يوفنتوس 2/0 على دينامو كييف، في الجولة الأولى، في حين فاز برشلونة 5/1 على فرينكفاروزي المجري.

وبغياب رونالدو، تُحرم الجماهير من مواجهة رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، التي توقفت، بانتقال رونالدو من ريال مدريد ليوفنتوس صيف 2018.