رونالدو عن مقابلته المثيرة: التوقيت الأمثل دائما يكون توقيتي

يعتقد كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال أن المقابلة النارية التي هاجم فيها ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي لم يكن لها أي تأثير سلبي على المنتخب البرتغالي المشارك في نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

وقال رونالدو إنه لا يشعر بأي قلق من إمكانية تأثير أفعاله على منتخب بلاده مؤكدا أنه متفائل بفرص الفريق في الفوز بكأس العالم.

وقال رونالدو في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين “في حياتي التوقيت الأمثل دائما يكون توقيتي.

“لست مضطرا للتفكير فيما يراه الآخرون. أتحدث عندما أريد. اللاعبون يعرفونني جيدا فعلا منذ سنوات ويعرفوني طبيعتي.

“هذه مجموعة طموحة ومتحمسة وفي كامل التركيز لذا أنا أثق أنها (المقابلة) لن يكون لها تأثير سلبي على تركيز واستقرار الفريق”.

وقال رونالدو متحدثا عن نفسه بصيغة الغائب “كل شيء متعلق به سيثير الانتقادات والجدل”.

وأكد اللاعب البالغ عمره 37 عاما بأن المصافحة الغريبة بينه وبين زميله في مانشستر يونايتد، البرتغالي برونو فرنانديز، والتي التقطتها الكاميرات وانتشرت على نطاق واسع كانت نتيجة مزحة بينهما.

وأضاف رونالدو “علاقتي به (فرنانديز) ممتازة. كنت أمازحه. تأخرت طائرته وسألته إذا ما كان قد جاء بالقارب. هذا كل شيء.

“الأجواء في غرفة تغيير الملابس ممتازة. لا مشاكل. المجموعة قوية. وأستغل هذه الفرصة لأقول

كفى سؤالا عني

وبعد غيابه عن مباراة ودية أمام نيجيريا في لشبونة الخميس الماضي بسبب مشكلة في المعدة تدرب رونالدو مع المنتخب البرتغالي بصورة طبيعية منذ وصوله إلى الدوحة الجمعة الماضي وقال إنه يشعر أنه في كامل لياقته وتألقه.

وأضاف رونالدو “أشعر أن حالتي ممتازة. تعافيت وأتدرب بصورة جيدة ومستعد لبدء كأس العالم بأفضل طريقة ممكنة.

“أعتقد أن منتخب البرتغال الحالي أمامه فرصة رائعة وبالتأكيد أعتقد أن بوسعنا الفوز بالبطولة لكن علينا التركيز على المباراة المقبلة والفوز على غانا ثم الانطلاق والمضي قدما بعد ذلك.

“سنرى في النهاية من هو الفريق الأفضل لكني أعتقد أن منتخب البرتغال هو أفضل فريق في العالم لكن علينا اظهار ذلك على أرض الملعب”.

وتنافس البرتغال في كأس العالم ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات غانا وأوروجواي وكوريا الجنوبية.