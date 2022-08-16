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رونالدو مصمّم على مغادرة أولد ترافورد

منذ 6 دقائق
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

موقع kooora
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تناول تقرير صحفي، الثلاثاء 16 آب، آخر التطورات بشأن مستقبل البرتغالي “كريستيانو رونالدو”، نجم مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وتقدم رونالدو سابقًا بطلب لإدارة ناديه من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف، لرغبته في اللعب مع فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا.

غير أنّ الهولندي “إريك تين هاج”، المدير الفني لمانشستر يونايتد، نفى أن يكون رونالدو أخبره بهذا الأمر، وأكّد في أكثر من مناسبة، أن النجم البرتغالي مستمر في أولد ترافورد.

في المقابل، شدّد “فابريزيو رومانو”، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، على أن موقف رونالدو لم يتغير، وما زال يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف.

وأشار رومانو إلى أن “خورخي مينديز”، وكيل رونالدو، يعمل حاليًا على إيجاد مخرج للاعب من أولد ترافورد.

وأضاف: “ما زالت هناك احتمالية لرحيل رونالدو في الساعات الأخيرة من الميركاتو، كما حدث في الصيف الماضي”.

وختم: “يصرّ مانشستر يونايتد على أن رونالدو ليس للبيع، لكنّ خورخي مينديز يواصل استكشاف الخيارات”

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