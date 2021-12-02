رونالدو يتفاعل مع تغريدة تنتقد منح جائزة الكرة الذهبية لميسي

تفاعل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مع تغريدة على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد “منح” الجائزة للأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة.

ووضع رونالدو علامة “إعجاب” على تغريدة من صفحة “محبي كريستيانو رونالدو” تحمل انتقادات لميسي ولمنحه الجائزة، وتحتفي بإنجازات البرتغالي.

وأرفق رونالدو تعليقه على التغريدة بكلمة”حقائق”.

ويعتقد معجبو اللاعب البرتغالي بأن ميسي لا يستحق الجائزة، واتهموا مجلة “فرنس فوتبول”، المانحة للجائزة، بالانحياز لميسي.

ويشير المنشور إلى أن ميسي لم يظهر بمستوى يسمح له بالفوز بالجائزة، وفاز بكأس الملك فقط مع برشلونة وكأس أميركا الجنوبية مع منتخب بلاده، كما يعدد الانجازات التي حققها رونالدو خلال الموسم الماضي.

وكان رونالدو، اتهم رئيس تحرير مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية بالكذب البين، وأنه يسعى لمزيد من الشهرة على حسابه، بعد أن قال باسكال فيريه، في تصريحات لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية إن رونالدو يرغب في إنهاء مسيرته متفوقا على ميسي في الكرات الذهبية التي تمنحها المجلة لأفضل لاعب في العالم منذ عقود طويلة.

يذكر أن ميسي، نجم باريس سان جرمان الحالي وبرشلونة السابق، توج، الاثنين، بجائزة الكرة الذهبية، وهي السابعة له مقابل خمس جوائز فقط لرونالدو.