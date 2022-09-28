رونالدو يثير غضب الجماهير البرتغالية

أشعل اللاعب “كريستيانو رونالدو”، قائد منتخب البرتغال، غضب الجماهير البرتغالية، عقب مباراة إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية.

وخسرت البرتغال على أرضها أمام إسبانيا، بهدف دون رد، سجّله ألفارو موراتا في الدقيقة 88، ليخطف منتخب لاروخا بطاقة التأهل لنصف النهائي.

وبعد المباراة، لم يتمكن كريستيانو رونالدو من إخفاء غضبه بعد تلقي الخسارة القاتلة التي أخرجت فريقه من بطولة دوري الأمم.

وظهر على رونالدو، عقب انتهاء المباراة، علامات الغضب الشديد، حيث خلع شارة القيادة وألقاها أرضًا خلال خروجه من أرض الملعب إلي غرف الملابس.

وأثارت تلك اللقطة غضب جماهير البرتغال الحاضرة في الملعب وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن ما فعله رونالدو ليس المرة الأولى، كما يمثّل إهانة لدوره كقائد.

وسبق أن قام رونالدو بنفس الواقعة، في شهر نيسان من العام الماضي، وتحديدًا عقب مواجهة صربيا، وإلغاء هدف صحيح له في الوقت القاتل.

وتأهلت إسبانيا رفقة منتخبات إيطاليا وهولندا وكرواتيا إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.