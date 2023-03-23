رونالدو يحطم رقماً قياسياً جديداً

سجل كريستيانو رونالدو رقما قياسيا جديدا لأكثر اللاعبين خوضا لمباريات دولية لكرة القدم للرجال في مباراة البرتغال وليختنشتاين في تصفيات بطولة أوروبا (الخميس 23-3-2023) واحتفل بهذا الإنجاز بتسجيل هدف. وخاض رونالدو، الذي أكمل 38 عاما الشهر الماضي، مباراته الدولية 197 متفوقا على الكويتي بدر المطوع الذي شارك في 196 مباراة دولية، حين حمل شارة قيادة بلاده في مباراة المجموعة العاشرة في لشبونة.

وسجل رونالدو هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 51 وهو أول هدف يسجله في مرمى ليختنشتاين على الإطلاق ليتقدم الفريق صاحب الضيافة 3-صفر.

وبهذا مدد رونالدو، الذي ظهر لأول مرة مع البرتغال في 2003، رقمه القياسي لأكبر عدد من الأهداف على صعيد كرة القدم الدولية ليصل إلى 119 هدفا.

وكان مدرب البرتغال السابق فرناندو سانتوس وضع رونالدو على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين للفريق في كأس العالم العام الماضي في قطر حين ودعت البرتغال البطولة بالخسارة في دور الثمانية أمام المغرب.

وشهد اليوم الخميس أول مباراة للمدرب الجديد روبرتو مارتينيز الذي أعرب عن ثقته في قدرة رونالدو على الاستمرار في الأداء على أعلى المستويات مع منتخب بلاده.

وقال مارتينيز هذا الأسبوع “أبحث دائما عن الإخلاص والالتزام.

“رونالدو يملك التزاما كبيرا مع المنتخب الوطني وهو شخصية محورية ولديه خبرة كبيرة يمكنه نقلها للأجيال الأصغر”.

وقال رونالدو “أعشق تحطيم الأرقام القياسية. حطمت الكثير منها”.

وكان رونالدو سجل أهدافا ضد 46 منافسا دوليا مختلفا لكنه لم يسجل أبدا أمام ليختنشتاين قبل مباراة اليوم.