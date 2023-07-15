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رونالدو يدخل موسوعة "غينيس" من بوابة النصر

منذ 40 دقيقة
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

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أعلنت موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، عن تقريرها السنوي عن اللاعبين الأغلى أجرا في العالم، ليتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المشهد، عقب انتقاله التاريخي للنصر.

وانتقال كريستيانو رونالدو للنصر قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي، في صفقة انتقال حر، في شهر يناير الماضي، عقب فسخ عقده مع الشياطين الحمر.

ووقع رونالدو عقد تاريخي مع النصر حتى صيف عام 2025، بحيث يحصل في الموسم الواحد على أجر تاريخي يبلغ 200 مليون يورو في الموسم.

ونال رونالدو “لقب” الرياضي الأعلى أجرا في العالم من قبل، مرتين، كان أخر مرة في عام 2017، قبل انتقاله ليوفنتوس الإيطالي من ريال مدريد الإسباني.

رونالدو يتفوق على ميسي ومبابي:

حصل رونالدو بحسب موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، على 136 مليون دولار خلال 12 شهرا فقط، بداية من تواجده مع مانشستر يونايتد ومن ثم النصر.

ونال رونالدو مبلغ 46 مليون دولار نتيجة آدائه في الملعب، وتحديدا عبارة عن راتبه السنوي مع النصر ومانشستر يونايتد.

ويضاف لإيرادات رونالدو مبلغ 90 مليون دولار، من حقوق صورته والتسويق لعلامته التجارية في إسبانيا والبرتغال.

ومثل انتقاله رونالدو للنصر، في زيادة راتبه للضعف خلال الأشهر الأخيرة، حيث حصل على 75 مليون دولار في أول مواسمه مع الزعيم.

وتفوق رونالدو على منافسه التاريخي ليونيل ميسي الذي حصل على مبلغ 130 مليون دولار، ومن ثم في المركز الثالث كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وخرج من قائمة الصدارة في مفاجأة كبرى الأسطورة الأمريكية ليبرون جميس الذي حصل على أرباح بلغت 119 مليون دولار فقط.

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