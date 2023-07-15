رونالدو يدخل موسوعة "غينيس"

سجّل نجم نادي النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، اسمه في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية بعد أن تصدر قائمة مجلة “فوربس” للرياضيين الأعلى أجرًا في العالم لعام 2023.

وذكر موقع موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، في تقرير له، أنّ رونالدو تصدر قائمة الرياضيين الأعلى أجرًا في العالم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ عام 2017.

وقالت موسوعة “غينيس” إن رونالدو بات الرياضي الأعلى أجرًا في العالم لعام 2023، وفقًا لما حصل عليه من رواتب خلال الفترة من 1 أيّار 2022 إلى نفس اليوم من عام 2023.

وتقاضى رونالدو خلال تلك الفترة 136 مليون دولار أميركي.

وخطف رونالدو المركز الأوّل في قائمة الرياضيين الأعلى أجرًا في العالم من غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي، الذي حصد 130 مليون دولار.

وجاء نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي ثالثًا بـ120 مليون دولار.