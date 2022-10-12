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رونالدو يستعد للطعن في اتهام وجّهه له الاتحاد الانكليزي

منذ 11 دقيقة
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

موقع kooora
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يستعدّ “كريستيانو رونالدو”، لتقديم طعن على اتهامه من قبل الاتحاد الإنكليزي بارتكاب “تصرف غير لائق”، بعدما حطّم هاتف مشجع مراهق في الملعب، عقب هزيمة فريقه مانشستر يونايتد من إيفرتون.

وتعود الواقعة إلى شهر نيسان الماضي، عندما كان رونالدو يسير في طريقه إلى غرفة تبديل الملابس عقب هزيمة فريقه في الدوري الإنكليزي، وقام بإلقاء هاتف محمول من يد مشجع لإيفرتون يبلغ من 14 عاما.

واعتذر رونالدو (37 عاما) في وقت لاحق للمشجع عن الواقعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكنّ الشرطة استجوبته بسبب هذا الموقف في آب الماضي.

ومنذ أسابيع، اتهم الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، النجم البرتغالي بارتكاب “سلوك غير لائق”، وقد يتعرض “الدون” إلى عقوبة حال المضي قدمًا في هذه التهمة.

وأكد المدرب “إريك تين هاغ”، أنه ناقش الأمر مع اللاعب البرتغالي وأنه لن يقبل بهذا الاتهام.

وقال المدرب الهولندي: “لقد تحدثت مع رونالدو حول الأمر، لن يقبل بهذا الاتهام”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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