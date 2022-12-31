رونالدو يستقر في السعودية.. كيف كانت زياراته السابقة إلى المملكة؟

ضجّت الساحة الكرويّة أمس الجمعة، بتأكيد خبر انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي “النصر” السعودي، في خطوة توجّت 3 زيارات سابقة كان “الأسطورة الحية” قد قام بها إلى المملكة.

فقد اختار رونالدو الاستقرار والبقاء في السعوديّة، بتوقيعه عقد تمثيله شعار نادي النصر لمدة موسمين ونصف حتى 2025.

ليكون نادي النصر السعودي، خامس شعار يرتديه بطل دوري أبطال أوروبا 5 مرات في مسيرته الممتدة 20 عامًا منذ شبابه في سبورتنغ لشبونة البرتغالي، حتى نضوجه في مانشستر يونايتد الإنجليزي، وصولًا إلى هيمنته وسطوته بشعار ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

كانت أولى زيارات رونالدو إلى السعودية بشعار “الشياطين الحمر” في كانون الثاني/ يناير 2008، عندما تواجه الأخير مع الهلال في حفل اعتزال سامي الجابر في الرياض، وانتهى اللقاء للأزرق العاصمي 3 – 2 سجل منها “صاروخ ماديرا” هدفًا واحدًا.

ولم تتوقف ماكينة أهداف رونالدو على الأراضي السعودية عند هذا الحد، فبعد مرور 11 عامًا في كانون الثاني/ يناير 2019، على زيارته الأخيرة لاعبًا، عاد ليضع بصمته وهذه المرة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، مسجلًا هدف المباراة الوحيد في كأس السوبر الإيطالية بين فريقه يوفنتوس أمام ميلان، لتصدح جنبات الملعب باحتفاله الشهير وتفاعل الجماهير معه حينها.

كانت آخر مرة لعب فيه رونالدو في السعودية في كانون الأول/ ديسمبر من عام 2019، عندما خسر فريقه يوفنتوس أمام لاتسيو في كأس السوبر الإيطالية، التي أقيمت حينها على أرضية ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، وانتهى اللقاء بثلاثية زرقاء قابلها هدف وحيد عن طريق باولو ديبالا.