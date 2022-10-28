رونالدو يسجل ويعزز فوز مانشستر يونايتد على "شريف تيراسبول"

سجل كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد هدفا مع عودته للتشكيلة الأساسية ليقود فريقه لأدوار خروج المغلوب في الدوري الأوروبي لكرة القدم بفوزه 3-صفر على شريف تيراسبول في استاد أولد ترافورد (الخميس 27-10-2022).

وأحرز رونالدو، الذي اسُتبعد من التشكيلة في مواجهة تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الأسبوع الحالي لأسباب انضباطية، الهدف الثالث ليونايتد بعدما منح ديوجو دالوت وماركوس راشفورد تقدما مريحا لأصحاب الأرض.

ويحتل يونايتد المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة من خمس مباريات قبل زيارته لريال سوسيداد في الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل، حيث يحتاج للفوز لتصدر المجموعة والتأهل مباشرة لدور الستة عشر.

ولم يتعرض فريق المدرب إريك تن هاج لأي مشاكل أمام شريف القادم من مولدوفا، حيث صنع يونايتد الكثير من الفرص حتى حول دالوت تمريرة عرضية من كريستيان إريكسن بضربة رأس إلى المرمى في الدقيقة قبل الأخيرة من الشوط الأول.

وشارك المدافع هاري مجواير في الشوط الثاني بعد غيابه عن اخر ثماني مباريات للفريق بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، حيث ضاعف يونايتد النتيجة عندما هزت ضربة رأس من راشفورد الشباك بعد تمريرة عرضية من لوك شو في الدقيقة 65.

وأضاف رونالدو الهدف الثالث المتأخر بتسديدة من مدى قريب.

ويتأهل متصدرو المجموعات إلى دور الستة عشر بينما يتنافس أصحاب المركز الثاني وعددهم ثمانية في جولة فاصلة ستقام في فبراير شباط المقبل في مواجهة ثمانية فرق احتلت المركز الثالث ضمن مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وفاز ريال سوسيداد على أومونيا 2-صفر بفضل هدفين من روبرت نافارو وبرايس مينديز، بينما حافظ روما بقيادة مدربه جوزيه مورينيو على آماله في التأهل لمرحلة خروج المغلوب بفوزه 2-1 على هلسنكي في المجموعة الثالثة بعدما سجل المهاجم تامي أبراهام الهدف الأول.

ويملك روما سبع نقاط من خمس مباريات في المركز الثالث ويحتاج للفوز على لودوجوريتس في إيطاليا الأسبوع المقبل للبقاء في المسابقة.

تأهل أيندهوفن

انتزع أيندهوفن الهولندي في وقت سابق اليوم مكانا في مراحل خروج المغلوب بفوزه 2-صفر على أرضه على أرسنال بفضل هدفين من جوي فيرمان والبديل لوك دي يونج.

وأنهت هذه النتيجة مسيرة أرسنال المثالية في المجموعة الأولى، حيث ضمن احتلال أحد أول مركزين في المجموعة بالفعل قبل الهزيمة.

وتأهل فرنسفاروش إلى دور الستة عشر عن المجموعة الثامنة بعد تعادله 1-1 مع موناكو الذي يحتاج للفوز فقط في مباراته المقبلة على أرضه أمام رد ستار بلجراد ليضمن المركز الثاني.

وصعد فرنسفاروش لمراحل خروج المغلوب من البطولة الأوروبية لأول مرة منذ موسم 1974-1975.

وتقدم الفريق البلجيكي رويال يونيون سان جيلواز للدور التالي بانتزاعه صدارة المجموعة الرابعة عقب فوزه 2-صفر على مالمو، بينما تغلب أونيون برلين متصدر الدوري الألماني على ضيفه براجا البرتغالي 1-صفر ليتجاوزه نحو المركز الثاني بفارق نقطتين.

وسجل سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش وبيدرو هدفي لاتسيو ليعدل الفريق الإيطالي تأخره ويتغلب على ميتيالاند 2-1 ويجمع ثماني نقاط من خمس مباريات في المجموعة السادسة، متساويا مع شتورم جراتس الذي فاز 1-صفر على فينوورد بهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع سجله أوتار كيتيشفيلي.

ولا يزال بإمكان الأندية الأربعة التأهل للدور التالي من هذه المجموعة.