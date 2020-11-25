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رونالدو يعادل رقم ميسي “التاريخي”

منذ 39 دقيقة
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

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لم تنتهي المنافسة على تسجيل الأرقام التاريخية بين نجمي كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

استطاع النجم رونالدو، هداف يوفنتوس، تسجيل هدف التعادل لفريقه أمام فرنسفاروش، مساء الثلاثاء، بملعب أليانز ستاديوم، في منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل رونالدو الهدف في الدقيقة 35، ليسجل بذلك أول أهدافه هذا الموسم بدوري أبطال أوروبا.

وذكرت شبكة “أوبتا” للإحصاءات، أن كريستيانو رونالدو سجل 70 هدفًا في المباريات التي يخوضها بملعبه في دوري الأبطال.

وأضافت أن الدون عادل بذلك الرقم القياسي المسجل باسم ليونيل ميسي نجم برشلونة، والذي سجل 70 هدفا على ملعب فريقه بالمسابقة.

وتأهل يوفنتوس إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن قاده هدف من كريستيانو رونالدو وضربة رأس من البديل ألفارو موراتا للفوز 2-1 على فرنسفاروش المجري.

وبهذه النتيجة يحتل يوفنتوس المركز الثاني في المجموعة السابعة بـ9 نقاط من 4 مباريات، بفارق 3 نقاط خلف برشلونة المتصدر، الذي صعد أيضا لأدوار خروج المهزوم عقب تغلبه 4-صفر على دينامو كييف.

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