الجمعة 30 ذو الحجة 1443 ﻫ - 29 يوليو 2022 |
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رونالدو يعلّق على جدل رحيله عن مانشستر يونايتد

منذ 40 دقيقة
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

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انشغلت وسائل الاعلام العالمية في الفترة الأخيرة بمصير “كريستيانو رونالدو” مع الفريق الانكليزي “مانشستر يونايتد”، بعد انتشار معلومات عن أنّ العلاقة بين الطرفين متوترة.

وعبر انستغرام، كسر كريستيانو رونالدو حاجز الصمت بشأن الجدل المثار حول مطالبته بالرحيل عن صفوف الفريق هذا الصيف.

اذ كتب رونالدو عبر حسابه الرسمي على انستغرام: “من المستحيل ألا تتحدثوا عني لمدة يوم واحد، وإلا فإن الصحافة لن تجني الأموال”.

وأضاف بلهجة غاضبة: “تعلمون جيدا، إذا لم تكذبوا، فلا يمكن أن تنجحوا في جذب انتباه الناس”.

وختم قائد منتخب البرتغال رسالته بعبارة ساخرة من وسائل الإعلام: “استمروا، لعلكم تنجحون يوما ما في نشر الأخبار الصحيحة”.

ورد كريستيانو رونالدو بهذه الرسالة على إحدى الحسابات الجماهيرية، التي أشارت إلى أنه صمم في جلسته الأخيرة مع مسؤولي مانشستر يونايتد على فكرة الرحيل.

وينتهي تعاقد رونالدو مع الشياطين الحمر في صيف 2023، لكنه انقطع عن تدريبات الفريق منذ بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

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