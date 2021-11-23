الأربعاء 18 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 24 نوفمبر 2021 |
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رونالدو يقود مانشستر يونايتد إلى فوز ثمين على مضيفه فياريال الإسباني

منذ 7 ثواني
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

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قاد المهاجم الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، فريقه مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم إلى الدور ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا بتسجيله هدفا ومساهمته في الثاني للفوز على مضيفه فياريال الإسباني 2-صفر، الثلاثاء، على ملعب “لا سيراميكا” في فياريال في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة.

وتفوق مانشستر يونايتد على مضيفه الإسباني ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، وضمن تأهله للدور المقبل مع تفوقه في المواجهات المباشرة ضد فياريال ذهابا وإيابا.

وتجمد رصيد فياريال عند 7 نقاط في المركز الثاني، في انتظار المباراة الأخرى في الجولة ذاتها والتي تجمع ما بين فريقي يانج بويز السويسري (المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط) وضيفه أتالانتا (المركز الثالث برصيد 5 نقاط).

وسجل كريستيانو رونالدو الهدف الأول لمانشستر يونايتد (78) قبل أن يضيف جادون سانشو الهدف الثاني (90).

وفي المجموعة الخامسة، فاز فريق بايرن ميونخ على مضيفه دينامو كييف 2-1.

وسجل هدفي بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي (14) وكينغسلي كومان (42)، في حين سجل هدف دينامو كييف اللاعب دينيس غارماش (70).

ورفع الفريق البافاري رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب، علما بأنه كان ضمن تأهله لدور الـ16، في المقابل توقف رصيد دينامو كييف عند نقطة واحدة في المركز الرابع.

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