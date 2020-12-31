رونالدو يكشف عن حلمه قبل اعتزاله كرة القدم

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، خلال مقابلة مع شبكة “سكاي سبورتس”، عن حلمه الذي يأمل بتحقيقه قبل اعتزاله كرة القدم.

وأكد رونالدو، أنه “لا يفكر بالاعتزال رغم بلوغه سن الـ35 عاما”، قائلا: “أنا بخير، وأشعر أنني في لحظة رائعة، ولكن لا أعلم ماذا سيحدث فيما بعد”.

وأضاف: “أعيش الحاضر واللحظة، وهذه الفترة ممتازة، وأنا سعيد، وما زلت في ظروف جيدة، وأتمنى اللعب لسنوات عديدة كثيرة، ولكن لا أحد يعلم، هذه هي كرة قدم، ونحن أنفسنا لا نعلم ماذا سيحدث لنا في المستقبل”.

وردا على سؤال حول حلمه الكبير الذي يسعى لتحقيق قبل الاعتزال، أوضح النجم البرتغالي: “هدفي وأتخيله بعيون مغلقة، يتمثل في مستقبل رائع للغاية، فزت (مع منتخب البرتغال) بيورو 2016، والآن نرغب في الفوز بكأس العالم وهدفي هو الانتصار دائما مع البرتغال”.

وتابع: “لقد فزت بلقبين بينهم بطولة الأمم الأوروبية، والآن أرغب في تحقيق المونديال، وتوجت بألقاب في جميع الأندية التي تواجدت بها”، وقال: “كل شيء ممكن حدوثه، ولكن يجب أن تكون واقعيا، والتتويج بلقب كأس العالم هو الحلم الأكبر لي”.