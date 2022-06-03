رونالدو يكشف ما يحتاجه مدرب اليونايتد الجديد!

قال نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، إنه لا يلتفت للأرقام القياسية، موجها رسالة عاطفية لجماهير النادي الإنجليزي بعد موسمهم الصعب.

قال رونالدو في تصريحات عبر الموقع الرسمي لناديه اليوم الجمعة “ما أود أن أقوله لجماهير مانشستر يونايتد: أنتم مذهلون، لأنهم لم يتوقفوا عن دعم الفريق حتى في أوقات الخسارة”.

وأضاف “الجماهير دائما في قلبي وهم الذين يجب أن يحترمهم الجميع لأنهم دائما في صفنا”.

وأشار النجم البرتغالي “على سبيل المثال، مباراتي الأولى، لم أشعر بأجوائها فقط داخل الملعب، لكن قبل ذلك بيوم واحد في الفندق”.

وأكد “كنت متوترا، وهذا أمر طبيعي، لكن الأمور سارت على ما يرام، بدأت المباراة، وسجلت هدفين وكان ذلك رائعا جدا”.

وبشأن تحطيم الأرقام القياسية، واصل الدون “الأرقام تأتي بطريقة طبيعية، لا ألتفت إليها أو أتابعها، لكن يمكن القول إن الأرقام القياسية هي التي تلاحقني، وهذا جيد”.

وأضاف “لا يزال دافعي هو الاستمرار في العمل الجاد، واستمرار شغفي تجاه اللعبة، وبالطبع يساعدني مانشستر يونايتد وزملائي في الفريق دائما، لذا يجب أن أقدر كل الأشخاص الذين يساعدونني”.

وأردف “من الجيد دائما تسجيل الأهداف لهذا الفريق، وعندما أحرز هاتريك يكون الأمر أكثر روعة، لكن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي هو محاولة الفوز بالمباريات ومحاولة التتويج ببطولة أو ببعض الكؤوس”.

وواصل كريستيانو رونالدو تصريحاته فقال “أثق أن مانشستر يونايتد سيعود للمكانة التي يستحقها، أحيانا يستغرق الأمر وقتا، لكنني ما زلت أؤمن بهذا الفريق”.

وقال عن مديره الفني الجديد، الهولندي إيريك تين هاج “أعرف أنه أدى عملا رائعا مع أياكس وأنه مدرب يمتلك الخبرة، لكنه يحتاج الوقت والإمكانيات من أجل تحقيق التغيير الذي يسعى له”.

وأضاف “أتمنى له التوفيق وتحقيق النجاح بالطبع، فهذا يشكل نجاحا لمانشستر ككل”.

وتابع رونالدو “نحن سعداء ومتحمسون، سواء لاعبي الفريق أو المشجعين أيضا… علينا أن نثق في أننا سنحقق الألقاب في العام المقبل”.