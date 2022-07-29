رونالدو يكشف موعد عودته للعب مع مانشستر

أكد اللاعب البرتغالي “كريستيانو رونالدو”، نجم مانشستر يونايتد، مشاركته في مباراة فريقه الودية ضد رايو فاييكانو الأحد 31 تموز.

ومن المتوقّع أن يخوض مانشستر يونايتد مباراتين وديتين، السبت والأحد، الأولى أمام أتلتيكو مدريد والثانية ضد رايو فاييكانو.

وأعلن مانشستر يونايتد قائمته لمواجهة أتلتيكو مدريد السبت، حيث خلت من اسم رونالدو.

في السياق، كتب أحد متابعي رونالدو عبر موقع “إنستغرام”: “لم يدرج كريستيانو رونالدو في قائمة مانشستر يونايتد ذات الصلة بمباريات نهاية الأسبوع الودية ضد أتلتيكو مدريد (السبت) ورايو فاييكانو (الأحد)”.

ليرد رونالدو عليه قائلا: “الأحد يلعب الملك”، مشيرًا إلى مشاركته المرتقبة ضد رايو فاييكانو في ظهوره الأول تحت قيادة المدرب الجديد “إريك تين هاغ”.

وانشغلت وسائل الاعلام العالمية في الفترة الأخيرة بمصير “كريستيانو رونالدو” مع الفريق الانكليزي، بعد انتشار معلومات عن أنّ العلاقة بين الطرفين متوترة.

وعبر انستغرام، كسر كريستيانو رونالدو حاجز الصمت بشأن الجدل المثار حول مطالبته بالرحيل عن صفوف الفريق هذا الصيف.

اذ كتب عبر حسابه الرسمي على انستغرام: “من المستحيل ألا تتحدثوا عني لمدة يوم واحد، وإلا فإن الصحافة لن تجني الأموال”.

وأضاف بلهجة غاضبة: “تعلمون جيدا، إذا لم تكذبوا، فلا يمكن أن تنجحوا في جذب انتباه الناس”.