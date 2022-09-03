رويز يبتعد عن باريس بسبب خطأ عمره 8 أشهر

يخوض باريس سان جيرمان مباراة نانت، في الدوري الفرنسي، محرومًا من إحدى صفقاته الجديدة.

فقد كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن لاعب الوسط الإسباني، فابيان رويز، لم يسافر مع بي إس جي لخوض مباراة نانت.

وأوضحت أن رويز (26 عاما) سيغيب عن فريقه بسبب الإيقاف، لحصوله على بطاقة حمراء خلال مواجهة فريقه السابق نابولي مع فيورنتينا، في كأس إيطاليا منذ 8 أشهر، والتي انتهت بفوز الفيولا (5-2) في 13 كانون الثاني الماضي.

كما لفتت الصحيفة إلى أن رويز، شارك في باقي مباريات نابولي بالدوري الإيطالي، إلا أن لوائح الإيقاف في مسابقات فرنسا، تسري على مباريات الدوري والكأس، وهو ما سيجبره على دفع فاتورة قديمة عمرها 8 أشهر.

يُذكر أن فابيان رويز انضم لصفوف بي إس جي، في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات، مقابل 23 مليون يورو، لمدة 5 مواسم.