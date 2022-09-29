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رياضي عربي يلقى مصرعه في خليج العقبة جنوب الأردن

منذ 41 دقيقة
خليج العقبة جنوب الأردن

خليج العقبة جنوب الأردن

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أعلنت السلطات الأردنية (الخميس 29-9-2022) عن وفاة سباح فلسطيني دولي في خليج العقبة جنوب الأردن.

وأشارت السلطات أن البطل الفلسطيني نديم عوينة البالغ من العمر 21 عاماً توفي غرقاً بعد ارتطامه بالصخور خلال السباحة في منطقة غير مخصصة للغوص.

من جهته، أوضح مصدر أمني أردني مسؤول أن الشاب تعرض للغرق في بحر العقبة، حيث جرى إسعافه وعندما وصل المستشفى كان قد فارق الحياة، حيث فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً في الحادثة.

في موازاة ذلك، أكد أصدقاء وأقارب السباح أن الاخير كان في رحلة مع أصدقائه للعقبة، حيث تعرض أثناء الرحلة لحادث أودى بحياته.

وذكروا أنه كان يمارس نشاط القفز من مكان غير مخصص للغوص، فتعرض لحادث ارتطام بالصخور أودى بحياته.

يذكر أن الراحل طالب جامعي من مواليد 2002، وهو بطل سباحة يمثل فلسطين في المحافل الدولية، حصد عدداً من الجوائز والميداليات.

 

 

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