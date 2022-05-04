رياض محرز يستنجد بمالك تويتر.. أخي إيلون ماسك أعد العلامة الزرقاء لحسابي

بعدما فقد علامة التوثيق الزرقاء الخاصة بحسابه على تويتر، استنجد لاعب مانشستر سيتي النجم الجزائري رياض محرز، بمالك موقع “تويتر” الجديد الملياردير إيلون ماسك.

وعلق محرز على الواقعة بشكل ساخر، قائلا: “أخي إيلون ماسك أعد العلامة الزرقاء لحسابي”، وأضاف رسما تعبيريا ضاحكا.

Bro @elonmusk give me my blue tick back 😂😂😂 — Riyad Mahrez (@Mahrez22) May 2, 2022

وقرر موقع تويتر إلغاء “توثيق” حساب نجم منتخب الجزائر رياض محرز، دون سبب واضح.

وبالرغم من أنه لاعب عالمي شهير، ولديه أكثر من 3 ملايين متابع، قرر تويتر إلغاء “توثيق” حساب نجم مانشستر سيتي رياض محرز، بشكل غريب، في إجراء لا يقوم به الموقع عادة مع نجوم الرياضة.

ويمثل التوثيق علامة زرقاء تضاف إلى جانب اسم حساب الشخص على “تويتر”، إذا ما كان شخصية عامة أو شخصية معروفة عالميا، وتمنح الحساب مصداقة وتميزه عن الحسابات المزيفة.

يذكر أن إيلون ماسك اشترى موقع “تويتر” الأسبوع الماضي، مقابل 44 مليار دولار، في صفقة شغلت العالم أجمع.