رياض محرز يقود سيتي للفوز على تشيلسي 1-0

قاد البديل رياض محرز الذي شارك في الشوط الثاني مانشستر سيتي للفوز 1-صفر على تشيلسي اليوم الخميس ليقلص الفارق مع أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى خمس نقاط.

وحصل محرز على عرضية مثالية من زميله جاك جريليش، الذي شارك كبديل أيضا، في الدقيقة 63 بعد أن زاد سيتي حامل اللقب إيقاعه بعد شوط أول باهت.

وواجه تشيلسي بقيادة المدرب جراهام بوتر، والذي يحتل المركز العاشر بالدوري في مشهد غير معتاد بعد أداء ضعيف وسلسلة من الإصابات، المزيد من سوء الحظ في البداية حيث خسر جهود مهاجم سيتي السابق رحيم سترلينج والأمريكي كريستيان بوليسيك بسبب الإصابة في أول 22 دقيقة من المباراة.

وقاتل البدلاء واللاعبون الصغار أمام سيتي القوي وقدموا بعض اللمحات الرائعة حين سدد كارني تشوكويميكا البالغ عمره 19 عاما في القائم لكن تشيلسي لم يتمكن من عبور دفاع سيتي الصلب.