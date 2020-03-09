ريال بيتيس يهزم ريال مدريد.. والقمة لبرشلونة

فشل ريال مدريد في استغلال زخم الفوز بمباراة القمة في الجولة الماضية، وخسر 1-2 في ضيافة ريال بيتيس، ليهدي غريمه برشلونة صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الأحد.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 56 نقطة من 27 مباراة، بفارق نقطتين خلف برشلونة المتصدر، الذي فاز 1-صفر على ريال سوسيداد، السبت، ليستعيد القمة، بعد أسبوع واحد من الخسارة صفر-2 في ملعب سانتياغو برنابيو.

وتقدم ريال بيتيس بهدف في الدقيقة 40، وسط ارتباك، حيث كان يطالب بالحصول على ركلة جزاء بعد كرة مشتركة بين سيرخيو راموس ونبيل فقير، لكن المدافع سيدني قابل الكرة بتسديدة هائلة في الشباك.

وتوقفت احتفالات اللاعب البرازيلي سريعا حيث ارتكب خطأ ضد مارسيلو داخل منطقة الجزاء، ونفذ كريم بنزيمة ركلة الجزاء بنجاح، ليحرز هدفه الأول في سبع مباريات في كل المسابقات.

وأهدر خواكين قائد بيتيس فرصة سهلة في بداية الشوط الثاني، لكن فريقه أشعل الأجواء في الاستاد الممتلئ بالمشجعين، عندما استعاد التقدم عن طريق كريستيان تيو، مهاجم برشلونة السابق، في الدقيقة 82.