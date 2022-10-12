ريال مدريد يتدخّل بشكل عاجل لتجهيز روديغر

خضع “أنطونيو روديغر”، مدافع ريال مدريد، لفحوصات طبية أكدت عدم تعرضه لإصابة في عظام الوجه، بعد الضربة القوية التي تعرض لها خلال مواجهة شاختار، مما استدعى إجراء 20 غرزة في جبهته.

ومن المقرر أن يحصل اللاعب على قناع خاص لحماية وجهه أثناء اللعب، ولم يُستبعَد من المشاركة في الكلاسيكيو الأحد المقبل.

وأجرى أطباء ريال مدريد أشعة لروديغر صباح الأربعاء، أظهرت أن اللاعب الألماني لم يتعرض لإصابة في العظام جراء الضربة القوية التي تلقاها، أثناء إحرازه هدف التعادل للملكي في الدقيقة 95 من عمر المباراة.

وأُخذت قياسات لوجه روديغر لتصنيع قناع بشكل عاجل حتى يتمكن الألماني من تجربته في التدريبات، وذلك قبل اتخاذ قرار بشأن مشاركته في مباراة الأحد أمام برشلونة في ملعب سانتياغو برنابيو.

ولم يُستبعد اللاعب في الوقت الحالي، على الرغم من إصابته الأخيرة، وستتم متابعة حالته في الأيام المقبلة حتى يتمكن المدير الفني للفريق، كارلو أنشيلوتي، بالتواصل مع الطاقم الطبي وروديغر نفسه، من اتخاذ قرار يوم السبت، وسيحصل اللاعب على راحة في منزله اليوم.

وكان الريال قد حقّق تعادلًا قاتلا بهدف لمثله مع شاختار دونيتسك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري الأبطال، في الوقت الذي كان الفريق الأبيض في طريقه نحو تلقي الهزيمة الرسمية الأولى له هذا الموسم، إلا أن روديغر تمكن من تسجيل هدف التعادل.