ريال مدريد يحدد بديل كاسيميرو

حدد نادي ريال مدريد الإسباني بديلًا للاعب وسط ميدانه البرازيلي كاسيميرو بعد ارتباطه بالانتقال إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت العديد من التقارير الإعلامية، عن أن نادي مانشستر يونايتد قدم عرضًا مغريًا للحصول على خدمات اللاعب البرازيلي كاسيميرو لتدعيم صفوف الفريق، خاصة بعد الهزيمة في أول جولتين في “البريميرليج”.

ويتسمك ريال مدريد بلاعبه صاحب الـ 30 عامًا والذي يعد ضمن أهم لاعبي الملكي، إلا أن الميرينجي بدأ البحث عن بديل له.

وقالت صحيفة “آس”، إن ريال مدريد بدأ في البحث عن بديل لكاسيميرو، حال تقدم اللاعب بطلب رسمي للرحيل هذا الصيف، إزاء العرض المغري المقدم له مع قبل مانشستر يونايتد.

وأوضحت أن مانشستر يونايتد الذي استهل الموسم بشكل سيء للغاية بتعرضه لهزيمتين في أول جولتين، قدم لكاسيميرو عرضا يمتد لـ5 مواسم إضافة لمضاعفة راتبه الحالي الذي يحصل عليه مع الريال.

ولم يبد كاسيميرو صاحب الـ30 عاما قرارا واضحا إزاء هذا العرض، الذي قد يكون العرض الأخير الكبير له في مشواره.

ولهذا، يضع النادي الملكي عينه على التعاقد مع لاعب وسط نيوكاسل يونايتد، البرازيلي برونو جيمارايش، كأفضل بديل لمواطنه كاسيميرو، كما أن جيمارايش يمتلك أيضا الجنسية الإسبانية من جده.