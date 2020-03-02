ريال مدريد يحسم الكلاسيكو والصدارة.. وهدف من أول لمسة

أظهر ريال مدريد شخصيته وفاز 2-صفر على برشلونة في مباراة القمة لينتزع صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، الأحد.

وسجل البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور الهدف الأول لفريق ريال مدريد في الدقيقة 71 وأضاف البديل ماريانو دياز الهدف الثاني بعد لحظات من المشاركة في الوقت بدل الضائع ليحسم انتصار أصحاب الأرض.

وكان ريال خسر أمام ليفانتي في الجولة الماضية من الدوري ثم تعثر على أرضه أمام مانشستر سيتي في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، لكنه ظهر بشكل قوي اليوم وهدد مرمى برشلونة أكثر من مرة قبل أن يسجل مرتين في الشوط الثاني.

ويتصدر فريق المدرب زين الدين زيدان الدوري برصيد 56 نقطة من 26 مباراة، بينما تراجع برشلونة إلى المركز الثاني وله 55 نقطة.

واستحق ريال النقاط الثلاث وفوزه الأول في الكلاسيكو على ملعبه منذ 25 أكتوبر 2014 (3-1)، واستعادة الصدارة التي تنازل عنها في المرحلة الماضية بخسارته أمام ليفانتي (صفر-1)، لأنه كان الطرف الأفضل على مدار الشوطين.

ويأمل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أن يمنح هذا الانتصار لاعبيه الدفع اللازم لمحاولة تصحيح مسار الفريق، لاسيما في دوري الأبطال، حيث يحتاج إلى جهود جبارة لمحاولة قلب النتيجة حين يحل ضيفا على مانشستر سيتي في 17 الشهر الحالي.

في المقابل، لم يكن الاختبار الأول لمدرب برشلونة الجديد، كيكي سيتيين، في الكلاسيكو موفقا، وتواصلت عقدته أمام ريال مدريد إذ لم يفز على الأخير خلال مسيرته التدريبية سوى مرتين في الدوري الإسباني من أصل 9 مواجهات