ريال مدريد يختار خليفة مودريتش

وضع ريال مدريد بطل أوروبا والليغا الدولي الإنجليزي جود بلينغهام على رأس أولوياته ليكون خليفة الكرواتي لوكا مودريتش، وفق ما أشارت تقارير صحفية إسبانية.

وقالت صحيفة ”أس“ إن بلينغهام لاعب بروسيا دورتموند يمثل رغبة مهمة للفرق الكبيرة في أوروبا ويرفض مديره الفني ماركو روزه (سبق أن قال إن اللاعب الإنجليزي ليس للبيع) ، أن يعتاد على فكرة أنه في الصيف المقبل قد يخسر أحد أعظم فريقه.

وقال سيباستيان كيل المدير الرياضي لبروسيا دورتموند لشبكة ”سكاي 90“: ”سيبقى معنا هذا الموسم، يمكنني أن أضمن ذلك“.

وبالإضافة إلى ذلك، شدد على أن بيلينغهام نفسه غير مهتم بالذهاب إلى أي مكان هذا الصيف وأكد أنه لا توجد اتصالات مع أي نادٍ بشأن الاعب البالغ من العمر 19 عامًا.

ومع ذلك، لا يمكن للنادي الألماني ضمان أن يكون مستقبل جود في البوندسليغا على المدى القصير، و قال كيل: ”علينا أن نقبل أنه في مرحلة ما ستأتي نقطة يتقدم فيها اللاعبون الصغار ماليا ورياضيا“.

وكل شيء يأتي من رغبة كبار أوروبا في الحصول على خدماته: ليفربول، الذي بدأ السباق للحصول على خدمات لاعب خط الوسط، وريال مدريد، الأقرب للتعاقد معه. لكن في النادي الملكي يرون أنه بديل لمودريتش، لكنها لن تكون عملية بسيطة وسيكون هناك أكثر من مشكلة.

الأولى: سيكون ليفربول على استعداد لتقديم أكثر من 100 مليون يورو للاعب. حاليًا، يمرون بسلسلة من الإصابات السيئة في خط الوسط، جنبًا إلى جنب مع ساندر بيرج (لاعب شيفيلد يونايتد) ، يريدون بناء خط وسط في أنفيلد بنجمين جديدين في المستقبل.

الثانية: سيشغل بيلينغهام مكانا خارج دول الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد. كانت فكرة ريال مدريد هي الانتظار حتى الصيف المقبل، حيث أظهر أداء مودريتش أنه يمتلك خزان وقود ممتلئ.

وإذا كان خط وسط ريال مدريد في وجود أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينغا وفيدريكو فالفيردي يتمتع بكفاءة كبيرة ، فإن بيلينغهام سيمثل إضافة مهمة.

إذا اعتقد النادي الملكي أن بيلينغهام هو البديل المثالي للدولي الكرواتي ، فإنه بالفعل سيكون أفضل من 85٪ من لاعبي الليغا. من المتوقع أن يوفر التعاقد معه إمكانات هجومية أكبر لبطل أوروبا.

وأيضًا، سوف يحسن ظروف الفريق في بناء الهجمات بمتوسط ​​53 تمريرة في كل مباراة ويتفوق على مودريتش في الأهداف ويساعد في الدفاع.