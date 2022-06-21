ريال مدريد يخطف لقب جديد من برشلونة

واصل الندادي المكي تفوقه على غريمه الأزلي برشلونة، حيث خطف نادي ريال مدريد الإسباني لقب “بطل الصيف” من برشلونة، قبل بداية فصل الصيف بشكل رسمي، يوم الثلاثاء.

ويبدأ فصل الصيف يوم 21 يونيو/حزيران من كل عام ويستمر حتى 20 سبتمبر/أيلول، قبل أن يبدأ فصل الخريف في اليوم التالي، 21 من الشهر نفسه.

شبكة “أوبتا” للإحصائيات نشرت إحصائية جديدة متعلقة بفصل الصيف، أظهرت تفوق ريال مدريد على جميع فرق إسبانيا في المباريات الرسمية التي تُلعب خلال تلك الفترة.

وأكدت الإحصائية أن ريال مدريد هو أكثر الفرق تحقيقا للفوز في المباريات الرسمية خلال فصل الصيف بواقع 154 مباراة.

وتفوق ريال مدريد بفارق مباراة وحيدة على غريمه التقليدي برشلونة، حيث نجح الفريق الكتالوني في الفوز بـ153 مباراة خلال تلك الفترة.

وفي المركز الثالث جاء أتلتيكو مدريد بـ121 انتصارا خلال فترة الصيف، بفارق مباراة وحيدة عن فالنسيا صاحب المركز الرابع، فيما حل إشبيلية خامسا بـ91 مباراة.

وتشهد تلك الفترة من الموسم إقامة مباريات رسمية بدءا من شهر أغسطس/آب، سواء على مستوى بطولة الدوري، أو كأس السوبر الأوروبي، أو كأس السوبر الإسباني بنسخته القديمة.