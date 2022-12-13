الثلاثاء 19 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 13 ديسمبر 2022 |
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ريال مدريد يدرس التعاقد مع الحارس المغربي ياسين بونو

منذ دقيقة واحدة
ياسين بونو

ياسين بونو

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يدرس نادي ريال مدريد التعاقد مع ياسين بونو، حارس المغرب وفريق إشبيلية، في الصيف المقبل.

ظهر بونو بشكل ملف للأنظار في مونديال “قطر 2022″، ونجح في قيادة المنتخب المغربي إلى نصف نهائي البطولة، متفوقا على إسبانيا والبرتغال في الدورين السابقين.

ووفقا لشبكة “ديفينسا سنترال” الإسبانية، فإن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع ياسين بونو لدعم مركز حراسة المرمى في النادي الملكي.

وأشارت إلى الميرنجي ينوي التخلص من أندري لونين، ويريد التعاقد مع حارس مميز ليكون البديل الأول لتيبو كورتوا في “سانتياجو برنابيو”.

وغاب كورتوا لفترة ليست بالقصيرة عن مباريات ريال مدريد هذا الموسم، بسبب الإصابة.

وأوضحت أن ريال مدريد يريد استغلال حاجة إشبيلية لبيع لاعبين وإصلاح الميزانية، عن طريق الضغط لحسم صفقة بونو.

وكشفت أن النادي الأندلسي لا ينوي التخلي عن بونو بأقل من 30 مليون يورو، لكن ريال مدريد لن يوافق على دفع هذا الرقم من أجل حارس بديل.

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