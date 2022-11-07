الأثنين 13 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 7 نوفمبر 2022 |
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ريال مدريد يرحّب برحيل لاعبه

منذ 23 دقيقة
ريال مدريد

ريال مدريد

موقع kooora
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فتح نادي ريال مدريد، باب الرحيل أمام البلجيكي “إيدين هازاد”، جناح الفريق، في الميركاتو الشتوي المقبل.

ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن ريال مدريد لا يرحب باستمرار إيدين هازارد مع الفريق، ويسعى للتخلص منه في الميركاتو الشتوي المقبل.

ولفتت إلى أن كلًّا من رودريجو جويس وماركو أسينسيو وحتى ماريانو دياز يتفوقون على هازارد في حسابات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، موضحةً أن هازارد يعرف أن ريال مدريد يفتح باب خروجه، حيث نسي النادي الملكي كيف قاتل من أجل حسم صفقته قبل 3 سنوات.

وذكرت الصحيفة أنّ قادة ريال مدريد فقدوا إيمانهم في قدرات هازارد واحتمالية تألقه بقميص الميرنغي، ويعتقدون أن أفضل حل هو أن يرحل عن النادي.

في المقلب الآخر، لا ينوي هازارد التحرك من ريال مدريد، حيث أنه قدم لأبنائه في أكاديمية ريال مدريد وينوي استكمال عقده مع النادي.

ولا ينوي النادي الضغط على هازارد بأي طريقة لإجباره على الرحيل، سوى حصوله على دقائق محدودة للمشاركة في المباريات، كما حدث من قبل مع جاريث بيل وإيسكو.

ويعتقد النادي أن تقديم هازارد لمستوى مميز في كأس العالم، قد يسهّل حصوله على عرض مميز في الشتاء، ويجعل اللاعب يريد المشاركة باستمرار، لكنّ هازارد لا يوافقهم على نفس الفكرة.

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