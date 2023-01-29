ريال مدريد يسقط بفخ التعادل بملعبه أمام سوسيداد

أفلت ريال سوسيداد المقاتل بنقطة من ملعب سانتياجو برنابيو حين فرض التعادل دون أهداف على ريال مدريد في مباراة مشتعلة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (الأحد 29-1-2023).

وسدد ريال مدريد 20 مرة نحو المرمى مقابل سبع محاولات فقط للزوار ويرجع فضل في انتزاع النقطة إلى تألق الحارس أليكس ريميرو.

وأهدر فينيسيوس جونيور فرصتين من مسافة قريبة خلال الشوطين تصدى ريميرو لهما، كما أجهض الحارس جهود كريم بنزيمة وتوني كروس ورودريجو.

وقال ريميرو لمحطة موفيستار بلوس “أنا سعيد بالنقطة وبجهودي الشخصية”.

وأضاف “عند اللعب أمام هذه الفرق لا تتساهل معك، لكننا أهدرنا فرصنا أيضا ولم نتحل بالفاعية أمام المرمى، لكنني سعيد بالتعادل”.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 47 نقطة عقب فوزه 1-صفر على جيرونا السبت، ويتفوق بخمس نقاط على ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يأتي سوسيداد بالمرتبة الثالثة ولديه 39 نقطة ولعب مباراة أكثر من ثنائي القمة.

كان ريال مدريد تواقا لتقليص الفارق مع برشلونة لذا ضغط منذ البداية وسط دعم من جماهيره المتحمسة في العاصمة الإسبانية.

وأتيحت لبنزيمة أول فرصة في الدقيقة السابعة حين نفذ عملا فرديا رائعا بمراوغة ثلاثة مدافعين لكن تسديدته القريبة أوقفها ريميرو.

وبعد وقت قصير تفوق فينيسيوس على المدافع إيجور زوبلديا داخل منطقة الجزاء لكن تسديدته بقدمه اليمنى مرت بعيدا.

وتصدى ريميرو لتسديدة بعيدة المدى من كروس في الشوط الأول وأهدر فيدريكو بالبيردي تسديدة مباشرة داخل منطقة الجزاء.

وسدد رودريجو من على حدود منطقة الجزاء بالدقيقة 35 لكن ريميرو وقف له بالمرصاد مجددا.

وقبل الاستراحة مرر بنزيمة إلى فينيسيوس لكن تسديدته المنخفضة تصدى لها ريميرو بساقه.

واستحوذ حامل اللقب على الكرة بنسبة 70 في المئة تقريبا في الشوط الثاني، لكن سوسيداد صنع بعض الفرص من هجمات مرتدة.

وأنقذ الحارس تيبو كورتوا ببراعة تسديدة منخفضة من تاكيفوسا كوبو بالدقيقة 60.

ونال فينيسيوس آخر فرصة لكسر التعادل لكن ريميرو تصدى مجددا للمحاولة بالدقيقة 70.

وقال ناتشو مدافع ريال مدريد لمحطة موفيستار بلوس “كانت مباراة مثيرة للجماهير وقوية جدا.

“كانت أخطر الفرص من نصيبنا لكننا لم نسجل، من المؤسف أن نتعادل، أردنا الفوز”.