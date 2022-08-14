ريال مدريد يعلن تشكيلته الأساسية ضد ألميريا

كشف الإيطالي “كارلو أنشيلوتي”، المدير الفني لريال مدريد، التشكيلة الأساسية لفريقه لخوض مواجهة ألميريا، على ملعب باور هورس، في مستهل مشوار حامل اللقب في الليغا.

وشهدت التشكيلة عدة تغييرات عن التي خاضت نهائي السوبر الأوروبي ضد آينتراخت فرانكفورت الأسبوع الماضي، وأبرزها تواجد الصفقتين الجديتين أنطونيو روديجر وأوريلين تشواميني، مع وجود مودريتش وكاسيميرو على مقاعد البدلاء.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد كالتالي:

كورتوا، ناتشو، روديجر، ميندي، فاسكيز، كامافينجا، تشواميني، فالفيردي، كروس، فينيسيوس جونيور، وكريم بنزيما.