ريال مدريد يفوز بصفقة الحصول على البرازيلي الواعد إندريك

توصل ريال مدريد إلى اتفاق للتعاقد مع البرازيلي الواعد إندريك من بالميراس (الخميس 15-12-2022) ليتفوق على مجموعة من الأندية الأوروبية البارزة التي أبدت إعجابها باللاعب.

وسينضم المهاجم البالغ عمره 16 عاما إلى بطل إسبانيا وأوروبا في يوليو تموز 2024 بسبب قواعد الاتحاد الدولي (الفيفا) التي تحظر سفر اللاعبين القصر للعب في الخارج.

وذكرت تقارير أن ريال ظفر بخدمات إندريك متفوقا على أندية باريس سان جيرمان وتشيلسي وبرشلونة وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الذين كانوا يطاردون اللاعب الشاب.

ولم يكشف بالميراس وريال مدريد أي تفاصيل عن الصفقة لكن مجموعة جلوبو الإعلامية البرازيلية قالت إن الصفقة ستبلغ قيمتها 70 مليون يورو (74.88 مليون دولار) وهي ثاني أكبر صفقة في تاريخ الدوري البرازيلي بعد 88 مليون يورو دفعها برشلونة للحصول على خدمات نيمار في 2013.

وقال إندريك في بيان رسمي على موقع بالميراس “أتوجه بالشكر لنادي بالميراس بعد أن كان السبب الرئيسي فيما وصلت له حاليا ولمساعدتي على تحقيق الكثير من أحلامي وعلى احترام رغبتي ورغبة عائلتي في خوض تحديات جديدة.

“حتى يحين موعد انضمامي لريال مدريد، سأواصل العمل والإخلاص أكثر لبالميراس في الملعب من خلال المزيد من الأهداف، المزيد من الانتصارات، المزيد من الألقاب والمزيد من السعادة لمشجعينا”.

وقال ريال مدريد إن إندريك سيزور مقر النادي في إسبانيا الأسبوع المقبل. كما تم التعاقد مع مواطنيه فينيسيوس جونيور ورودريجو من البرازيل عندما كانا تحت سن 18 عاما.

وكشف إندريك عن موهبته منذ الطفولة وسجل 170 هدفا في 176 مباراة مع أكاديمية بالميراس.

كان إندريك، الذي يدافع عن ألون بالميراس منذ 2017، أصغر لاعب يشارك في مباراة لأول مرة مع النادي في سن 16 عاما وشهرين و15 يوما قبل أن يصبح أصغر هداف له على الإطلاق بعد أقل من شهر.

وهو اللاعب الوحيد الذي توج بطلا في جميع الفئات السنية للنادي مع فرق تحت 11 عاما وتحت 13 عاما وتحت 15 عاما وتحت 17 عاما وتحت 20 عاما وكذلك على المستوى الاحترافي.