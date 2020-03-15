ريال مدريد يقترب من ضم ماني بصفقة تصل لـ140 مليون جنيه استرليني

ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني يهدف إلى ضم ساديو ماني الدولي السنغالي إلى صفوف الفريق، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة قد تبلغ قيمتها 140 مليون جنيه إسترليني.

فبعدما تألق برفقة فريقه على مدار الفترة الماضية، استطاع جناح ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن يخطف الأنظار تجاهه.

وبحسب الصحيفة، فإن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يرغب في الحصول على خدمات ماني، وتدعيم مركز جناح فريقه بالتعاقد معه، بعدما أبدى إعجابه بتألقه في ليفربول، على مدار آخر عامين.

وأضافت “الميرور” أن ريال مدريد بدأ بالفعل التواصل مع ممثلي الدولي السنغالي، من أجل التأكيد على رغبتهم الكبيرة في ضمه لصفوف الفريق، الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة أن صفقة التعاقد مع ماني (27 عاما) قد تتكلف ما بين 130 إلى 140 مليون جنيه إسترليني، حسبما نقلت “آس” الإسبانية.

وسجل ماني، هذا الموسم، 14 هدفا في الدوري الإنجليزي، كما حصل على الحذاء الذهبي في الموسم الماضي.

وكان ريال مدريد أعلن، الخميس الماضي، أنه أعاد كل أعضاء فرق كرة القدم وكرة السلة إلى منازلهم للخضوع للحجر الصحي بعد إصابة أحد لاعبي كرة السلة بفيروس كورونا.

وتسبب إعلان ريال مدريد في قرار رابطة الدوري الإسباني بتأجيل الجولتين المقبلتين من المسابقة على الأقل.

وقال الريال، في بيان بموقعه على الإنترنت: “يعلن نادي ريال مدريد أن نتيجة اختبار أحد لاعبي كرة السلة بالنادي جاءت إيجابية بعد فحوص فيروس كورونا كوفيد 19”.

وأضاف “بدءا من الآن يتبع النادي توصيات فرض الحجر الصحي على فرق كرة السلة وكرة القدم إذ تتقاسم الفرق ملاعب التدريب”.

وتابع “لقد قررنا أيضا إغلاق مقر المران ونوصي كل العاملين في هذا المكان بالبقاء في الحجر الصحي”.