ريال مدريد ينتزع فوزاً سهلاً من كاسيرينيو بكأس ملك إسبانيا

فاز بدلاء ريال مدريد 1-صفر على كاسيرينيو المنافس في دوري الدرجة الرابعة الإسباني لكرة القدم في دور 32 بكأس ملك إسبانيا بفضل هدف رودريجو الذي قرب الفريق خطوة نحو أول لقب في البطولة منذ 2014.

وأجرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تسعة تغييرات على التشكيلة التي فازت 2-صفر على بلد الوليد يوم الجمعة، إذ منح راحة للاعبين أساسيين أمثال كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور.

ولم ينجح ريال في هز الشباك في الشوط الأول الذي بدا باهتا.

وفي الدقيقة 69، نجح ريال في هز الشباك عندما تمكن رودريجو من اقتحام منطقة الجزاء ليطلق تسديدة ببراعة هزت الشباك.

واحتفل اللاعب، الذي ترعرع في صفوف فرق الشباب في سانتوس، على طريقة الراحل بيليه.

وسعى كاسيرينيو لإدراك التعادل في الدقائق الأخيرة، لكن ريال أحكم دفاعه ليظفر بالمباراة.