ريال مدريد ينتفض في ألميريا

حقّق البديل “ديفيد ألابا” هدفًا من ركلة حرة من أول لمسة بعد نزوله، ليقود ريال مدريد لتحويل تأخره بهدف مبكر إلى فوز 2-1 على مضيفه ألميريا الصاعد للأضواء في بداية حملة الدفاع عن لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم .

وكانت البداية محرجة لبطل أوروبا حين تقدّم أصحاب الضيافة عبر البلجيكي “لارجي رمزاني” بعد هروبه من الرقابة في الدقيقة السادسة.

وعانى فريق المدرب “كارلو أنشيلوتي” حتى نجح “لوكاس فاسكيز” في إدراك التعادل بعد مرور ساعة، قبل أن يحسم النمساوي ألابا الفوز من ركلة حرة متقنة قبل ربع ساعة من النهاية ليحصد ريال أول ثلاث نقاط بالموسم الجديد.

وأجرى أنشيلوتي خمسة تغييرات على التشكيلة الأساسية الفائزة بكأس السوبر الأوروبية مؤخرا وبدوري أبطال أوروبا، وبدأ بالوافدين الجديدين أنطونيو روديجر وأوريلين تشواميني.

لكنّ رهان المدرب الإيطالي أتى بنتيجة عكسية حين افتتح رمزاني التسجيل لألميريا بعدما تسلل خلف روديجر لينفرد بالحارس “تيبو كورتوا” وسدد كرة منخفضة في الشباك.

ونال فينيسيوس جونيور عدة فرص للتعادل لكنّ الحارس “فرناندو مارتينيز” تصدى لثلاث محاولات خطيرة على الأقل من المهاجم البرازيلي.

وعاش هدّاف الموسم الماضي “كريم بنزيمة” ليلة محبطة أمام خماسي دفاع ألميريا الذي بذل جهدًا كبيرا في مراقبته والحفاظ على التقدم.

وأنهى ريال الشوط الأول مستحوذًا على الكرة بنسبة 70 في المئة تقريبا، وسدّد 17 كرة نحو المرمى مقابل محاولتين لأصحاب الأرض.

وكثّف ريال من الضغط بعد الاستراحة، حين دفع بالمخضرمين “لوكا مودريتش” و”ادن هازارد” وألابا من مقاعد البدلاء، بينما خرج ثنائي خط الوسط الفرنسي الصاعد إدواردو كامافينجا وتشواميني دون ترك تأثير كبير.

وتعادل فاسكيز من متابعة لكرة وصلته من بنزيمة في الدقيقة 61 بعد جهد فردي آخر من فينيسيوس، قبل أن ينتزع ألابا الفوز ليتجنب ريال مصير غريمه برشلونة الذي افتتح الموسم بتعادل مع رايو فايكانو بدون أهداف السبت.