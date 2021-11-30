ريتا حايك لـ”صوت بيروت إنترناشونال”: شخصية “ميلا” في “بارانويا” نارية ومجنونة مثلي

بعدما شاركت في العديد من الاعمال السينمائية والمسرحية والتلفزيونية اختارت الممثلة اللبنانية ريتا حايك في هذه الفترة ان تنتقي ادوارها بعناية بعدما تزوجت وانجبت طفلا صغيرا وهي تحبذ الإهتمام بتفاصيله اليومية. وفي اليومين المقبلين يبدأ عرض مسلسل “بارانويا” الذي تلعب فيه دور البطولة إلى جانب قصي خولي. فكيف تم ترشيحها لهذا الدور، وما هي تفاصيل شخصيتها بالعمل؟ هذا ما سنعرفه في حوارها مع “صوت بيروت إنترناشونال” حيث قالت “تم ترشيحي لمسلسل “بارانويا” من قبل مدير الإنتاج فراس العمري الذي يعمل مع شركة “صبّاح إخوان” الذي سبق وتعاونت معها في مسلسل “من الاخر”، وقد ارسل لي العمري نص “بارنويا” فقرأته بسرعة ولم يلفت نظري من القراءة الاولى، ما استدعى ان اعيد الكرة مرة ثانية حتى استوعبت شخصية “ميلا”. وبصراحة نص هذا العمل ليس عاديا لأنه يحتوي على أحداث سريعة مليئة بالاكشن وتقلبات. و”ميلا” شخصية تعبر عن النار الذي بداخلي وهي مجنونة مثلي . والمسلسل من تأليف وإخراج اسامة عبيد الناصر وسيعرض على منصة “شاهد” في 2 ديسمبر-كانون الاول المقبل. وتضيف ريتا ان تصوير مسلسلات للمنصات بعدد حلقات قليلة تحرر الممثل والكاتب والمخرج اكثر لأن تكثيف المشاهد يشعرنا اننا نصور فيلما سينمائيا واعتقد ان “بارانويا” سيحقق النجاح الكبير”.

وبعد عودتها من قبرص حيث صورت فيلما سينمائيا هناك اوضحت أن الفيلم قبرصي ويتضمن ثلاث حكايات اثنتين قبرصيتين والثالثة لفتاتين عربيتين تصلا الى اوروبا للقيام بعمليات إنتحارية وتلعب ستيفاني عطالله دور الفتاة العربية الثانية في الفيلم ونحن نتحدث باللغة العربية البيضاء بينما باقي الممثلين يتكلمون باللغة الإنكليزية حيث تدور الاحداث في قبرص أما النص والإخراج فهو لكورينا كرياكوس وسيعرض في عدد من المهرجانات السينمائية العالمية.

وعن سبب نعتها بالمزاجية في إنتقاء ادوارها تشير ريتا الى ان هذا الصيت يلاحقها دائما وتضيف “عندما بدأت مسيرتي الفنية قدمت اعمالا تلفزيونية ومسرحية وافلام سينمائية منها شاركت في مهرجان الاوسكار العالمي، لكن عندما تزوجت وانجبت ابني ابتعدت فترة معينة. وبعد إستراحة الزواج والإنجاب قدمت مسلسل “من الآخر” مع معتصم النهار ومجموعة من النجوم السوريين واللبنانيين. إنما بسبب عائلتي بدأت اختار اعمالي لأن الاولوية باتت لابني وزوجي خاصة ان تصوير اي عمل يستغرق اسابيعا لذا خروجي من المنزل لمدة طويلة ينبغي ان يترافق مع وجود نص مميز جدا لأني بت اعمل في الفن بهدف المتعة وليس الكمية”.

وبالنسبة لشهر رمضان للعام المقبل وهل لديها عملا دراميا اكدت ان بين يديها نصا تلفزيونيا لكنها لم تحسم امرها حتى الان.

وإذا تكلمنا عن مسلسل “من الآخر” تقول ريتا حايك انها أخذت حقها في هذا العمل ويعتبر هذا المسلسل اول مشاركة لها في الدراما العربية المشتركة واغلب التعليقات كانت إيجابية.

واخيرا قالت أنها تتابع معظم الاعمال التي تعرض على منصة نتفلكس كما انها بدأت تتابع “شاهد” لأن معظم الاعمال باتت تعرض على المنصات.