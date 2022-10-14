ريتا حرب لصوت بيروت إنترناشونال: القبلة كانت ضمن السياق الدرامي في "ستليتو"

بدأ منذ أسابيع عرض المسلسل المعرب ” ستليتو” على شاشة أم بي سي ٤ ومنصة ” شاهد” من بطولة مجموعة من النجوم السوريين واللبنانيين ومنهم ديما قندلفت وقيس الشبخ نجيب وكارلوس عازار وكاريس بشار وريتا حرب وغيرهم.

ورغم هشاشة السيناريو الذي تم نسخه من المسلسل التركي “جرائم صغيرة” إلا أنه يحقق نسبة مشاهدة عالية لدى الجمهور العربي.

ومنذ أيام أثار مشهد قبلة حميمة بين ريتا حرب التي تلعب دور ” جويل” وزوجها ” طارق” كارلوس عازار بلبلة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي وقد قالت حرب عن هذا المشهد لـ”صوت بيروت إنترناشونال” هذه القبلة جاءت ضمن السياق الدرامي للمشهد إذ أنه من الطبيعي أن تحصل هذه القبلة بين رجل وزوجته في غرفتهما في الفندق، وبصراحة كل المسلسلات اللبنانية التي تعرض منذ عشر سنوات تحتوي على مثل هذه المشاهد لذا إستغربت من ردة فعل المشاهدين على هذه اللقطة لاني أراها طبيعية وغير مقحمة في السيناريو. أما عن نجاح المسلسل أكدت ريتا أنهم توقعوا أن ينجح هذا العمل أثناء تصويره لوجود عدد كبير من النجوم لكن التفاعل الكبير مع أحداثه جاء أكبر من التوقعات. وتضيف ” حتى المفردات التي أستعملتها كمحط كلام باتت على كل شفة ولسان وهذا الأمر أسعدني جدا.

وأقول إن ” ستليتو” ساهم بأنتشاري عربيا بشكل واسع جدا وأعتبره نقطة تحول في مسيرتي المهنية. بدوره علق النجم كارلوس عازار على القبلة التي جمعته مع ريتا حرب فقال” أستغرب هذه الضجة التي حصلت لأن هذا المشهد منطقي بين زوج وزوجة إذ ليس من الطبيعي أن يقبل زوجته في الفندق على رأسها” وأكد أن نجاح العمل لم يتوقعه بهذه الدرجة لكن تفاعل الناس معنا على السوشيل ميديا والطرقات يظهر مدى نجاح العمل.